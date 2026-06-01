Daniele Galloppa, fresco di vittoria scudetto con la Primavera della Fiorentina, ha deciso di dedicare un post alla sua squadra, ringraziandoli del lavoro svolto. Ricordiamo che il tecnico lascerà la Primavera viola. Ecco il post:
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VIOLA NEWS social FOTO – Galloppa: “La Primavera e la Fiorentina sono una cosa seria. Grazie a tutti”
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FOTO – Galloppa: “La Primavera e la Fiorentina sono una cosa seria. Grazie a tutti”
Il saluto di Daniele Galloppa alla sua Primavera
Lo scorso anno siamo Salpati a luglio, abbiamo attraccato ad Itaca e siamo arrivati vicini a scrivere un pezzo di storia. Quest’anno è stato un film nuovo , fatto di episodi. “LA PRIMAVERA E’ UNA COSA SERIA” . La FIORENTINA è una cosa seria. L’avete scritta voi la storia e ve lo siete meritati. Grazie STAFF, grazie RAGAZZI. Grazie di tutto.
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