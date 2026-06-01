Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Marios Oikonomou. L'ex difensore greco, 33 anni, è deceduto a distanza di pochi giorni dal grave incidente stradale che lo aveva coinvolto a Ioannina mentre viaggiava in motocicletta. Nel corso della sua carriera aveva indossato le maglie di AEK Atene, PAS Giannina e Panaitolikos, oltre ad aver militato in Italia con Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria.
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Lutto nel mondo del calcio: è scomparso l’ex Serie A Marios Oikonomou
Lutto nel calcio: è morto a 33 anni l'ex difensore greco Marios Oikonomou, dopo un grave incidente in moto a Ioannina.
Il sinistro si era verificato nella tarda mattinata di sabato 23 maggio lungo viale Stratigou Makrygiannis, a Ioannina. Trasportato d'urgenza all'ospedale universitario della città e ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche, Oikonomou non è riuscito a superare le gravi lesioni riportate nell'impatto. Secondo le prime ricostruzioni, ancora oggetto di accertamenti da parte degli investigatori, la sua moto si sarebbe scontrata con un'automobile per cause che restano da chiarire. Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
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