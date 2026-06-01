Lutto nel mondo del calcio: è scomparso l’ex Serie A Marios Oikonomou

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Marios Oikonomou. L'ex difensore greco, 33 anni, è deceduto a distanza di pochi giorni dal grave incidente stradale che lo aveva coinvolto a Ioannina mentre viaggiava in motocicletta. Nel corso della sua carriera aveva indossato le maglie di AEK Atene, PAS Giannina e Panaitolikos, oltre ad aver militato in Italia con Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria.