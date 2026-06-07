Chiesa può tornare in A, ci pensa il Como? Il presidente dei lariani prende tempo

Il Como in Champions League se lo aspettavano in pochi, forse anche la stessa società lariana non pensava di raggiungere subito la competizione continentale più importante. Ecco che allora Cesc Fabregas ed i dirigenti biancoblù sono a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione, partendo ovviamente dalla composizione della nuova rosa.

Sicuramente il Como dovrà aumentare il numero di italiani in squadra per questioni di lista, ecco che allora diversi sono i nomi accostati ai lariani. Tra questi, pure quello di Federico Chiesa, che potrebbe lasciare Liverpool nel corso dell'estate. Ma il presidente del Como, Mirwan Suwarso, dal Festival della Serie A, ha detto: "Non baseremo il nostro mercato sulle nazionalità, ma sulle opportunità. Chiesa? Ha un prezzo un po' troppo alto per noi".