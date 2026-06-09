Da Parigi al Calcio Storico. Cobolli sarà il Magnifico Messere

Flavio Cobolli sarà il Magnifico Messere per l'edizione 2026 del Calcio Storico Fiorentino

Redazione VN 9 giugno - 15:05

Purtroppo per Flavio Cobolli, la finale del Roland Garros ha riservato un'amara sconfitta per Zverev. Il tennista nato a Firenze ha comunque disputato un gran torneo, e avrà l'onore di essere il Magnifico Messere fra pochi giorni. Lo ha annunciato il Comune di Firenze:

"L'attesa è finita. I quattro Colori sono pronti a tornare sul sabbione di piazza Santa Croce per il Torneo di San Giovanni 2026, uno degli appuntamenti più amati e identitari della città.

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci sarà il tennista azzurro Flavio Cobolli, scelto come Magnifico Messere della finale del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Reduce da una stagione che lo ha consacrato tra i protagonisti del tennis mondiale, Cobolli sarà uno dei volti simbolo di un torneo che continua a unire tradizione, identità cittadina e grandi personalità del presente. Tra i protagonisti dell'edizione anche la giovane cantautrice fiorentina Elena D'Elia, tra i volti più apprezzati dell'ultima edizione di Amici."