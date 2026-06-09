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Da Parigi al Calcio Storico. Cobolli sarà il Magnifico Messere

Da Parigi al Calcio Storico. Cobolli sarà il Magnifico Messere - immagine 1
Flavio Cobolli sarà il Magnifico Messere per l'edizione 2026 del Calcio Storico Fiorentino
Redazione VN

Purtroppo per Flavio Cobolli, la finale del Roland Garros ha riservato un'amara sconfitta per Zverev. Il tennista nato a Firenze ha comunque disputato un gran torneo, e avrà l'onore di essere il Magnifico Messere fra pochi giorni. Lo ha annunciato il Comune di Firenze:

"L'attesa è finita. I quattro Colori sono pronti a tornare sul sabbione di piazza Santa Croce per il Torneo di San Giovanni 2026, uno degli appuntamenti più amati e identitari della città.

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci sarà il tennista azzurro Flavio Cobolli, scelto come Magnifico Messere della finale del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Reduce da una stagione che lo ha consacrato tra i protagonisti del tennis mondiale, Cobolli sarà uno dei volti simbolo di un torneo che continua a unire tradizione, identità cittadina e grandi personalità del presente. Tra i protagonisti dell'edizione anche la giovane cantautrice fiorentina Elena D'Elia, tra i volti più apprezzati dell'ultima edizione di Amici."

 

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