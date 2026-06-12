Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha attaccato l'Italia. Nell'intervista rilasciata a CazéTV, con una battuta sul numero delle Nazionali ammesse al Mondiale, ha criticato fortemente l'assenza della squadra di Baldini:
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Mondiali, Infantino attacca l’Italia: “Se mettiamo 208 Nazioni forse si qualifica”
Che bordata di Infantino: "L'Italia? Chissà, magari se ne mettiamo 208 si qualifica"
Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. È già un evento molto grande. Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 nazionali, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. È già stato dibattuto nel Consiglio della FIFA, ma ora godiamoci questa edizione a 48. Forse l’Italia si qualifica con 64 nazionali. L'Italia? Chissà, magari se ne mettiamo 208 si qualifica
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