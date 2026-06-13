L'Atletico Madrid sta cercando un terzino sinistro e ha preso contatto con due giocatori spagnoli e questo starebbe spingendo verso la cessione l'ex Atalanta Matteo Ruggeri, finito nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, i nomi sono quelli di Marc Cucurella e Alejandro Grimaldo. L'elevato prezzo di Cucurella, tra il suo stipendio e la cifra richiesta dal Chelsea, complica la negoziazione. Grimaldo, invece, è più accessibile, e il giocatore vuole tornare a giocare in Spagna.
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L’Atletico spinge via Ruggeri? Moretto: “Interesse per due spagnoli a sinistra”
Ruggeri ai titoli di coda con l'Atletico Madrid? Il club spagnolo interessato a due terzini sinistri. La Fiorentina osserva interessata
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