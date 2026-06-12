Matteo Moretto, esperto di mercato, si è soffermato sull'interesse della Fiorentina su Matteo Ruggieri. Ecco le sue parole riprese dal proprio sito YouTube:
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Moretto spiega: “Le due condizioni per la cessione di Ruggeri. La Fiorentina c’è”
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Moretto spiega: “Le due condizioni per la cessione di Ruggeri. La Fiorentina c’è”
Matteo Moretto, esperto di mercato, si è soffermato sull'interesse della Fiorentina su Matteo Ruggieri
Nel caso in cui dovesse arrivare una proposta da 22-23 milioni di euro per Ruggeri, l'Atletico Madrid sarebbe disposto a prenderla in considerazione. La Fiorentina, nel frattempo, ha effettuato alcuni sondaggi per capire i margini dell'operazione. Resta però da comprendere la volontà del giocatore, che al momento preferirebbe proseguire la propria esperienza nella capitale spagnola. Qualora, però, il club decidesse di puntare su un altro terzino e lo mettesse ai margini del progetto, Ruggeri potrebbe iniziare a valutare seriamente l'ipotesi di un trasferimento.
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