Gazzetta: “La Fiorentina sfida il Venezia per due giocatori a parametro zero”

La rosa viola è sprovvista di giocatori nel ruolo fondamentale per l'allenatore romano e Paratici vuole ovviare a queste assenze

Cercasi esterni al Viola Park. Fabio Paratici, di ritorno dall'America, sta analizzando molti profili per costruire nella maniera migliore il 4-3-3 di Fabio Grosso. Sono tanti i nomi accostati ai viola in questi giorni, in particolare nel ruolo di esterno offensivo.

A oggi, la rosa viola è sprovvista di giocatori nel ruolo fondamentale per l'allenatore romano e Paratici vuole ovviare a queste assenze il prima possibile. Secondo la Gazzetta dello Sport,oltre ai vari nomi citati, la Fiorentina starebbe seguendo anche Filip Kostic e Stephan Sharaawy.