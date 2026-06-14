Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La Fiorentina sfida il Venezia per due giocatori a parametro zero”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “La Fiorentina sfida il Venezia per due giocatori a parametro zero”

Gazzetta: “La Fiorentina sfida il Venezia per due giocatori a parametro zero” - immagine 1
La rosa viola è sprovvista di giocatori nel ruolo fondamentale per l'allenatore romano e Paratici vuole ovviare a queste assenze
Redazione VN

Cercasi esterni al Viola Park. Fabio Paratici, di ritorno dall'America, sta analizzando molti profili per costruire nella maniera migliore il 4-3-3 di Fabio Grosso. Sono tanti i nomi accostati ai viola in questi giorni, in particolare nel ruolo di esterno offensivo.

A oggi, la rosa viola è sprovvista di giocatori nel ruolo fondamentale per l'allenatore romano e Paratici vuole ovviare a queste assenze il prima possibile. Secondo la Gazzetta dello Sport,oltre ai vari nomi citati, la Fiorentina starebbe seguendo anche Filip Kostic e Stephan Sharaawy.

Due giocatori che il 30 di giugno si libereranno a zero da Juventus e Roma. Su di loro ci sarebbe forte anche l'interesse del Venezia.

Leggi anche
Petrachi e Abate pazzi di Amatucci: il Toro insiste per il giovane regista viola
Allegri molla Dodò e piomba su un obiettivo di Paratici? CorSport: “L’intreccio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA