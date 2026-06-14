Petrachi e Abate pazzi di Amatucci: il Toro insiste per il giovane regista viola

Occhi su di lui

Attenzione però, perché Amatucci è apprezzato e seguito da varie società. In prima fila c'è sicuramente il Torino: non è un caso che mercoledì scorso Abate(neo tecnico granata) e il Ds Petrachi fossero proprio a Malaga per assistere alla sfida promozione della Liga2. Ora che il prestito è terminato (il club iberico non eserciterà il diritto di riscatto), Amatucci torna a Firenze, ma non rientra nei piani della società viola. Amatucci è uno dei principali obiettivi di mercato dei granata, alla ricerca di un centrocampista giovane ed italiano da inserire in rosa. Ne torna a scrivere Tuttosport per il quale il profilo del classe 2004 è apprezzatissimo da Petrachi che lo ha già avuto ai tempi della Salernitana. Lo conosce bene e ne apprezza le qualità tecniche. Nell’estate del 2024 lo aveva infatti portato in Campania, in Serie B.