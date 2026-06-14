Petrachi e Abate pazzi di Amatucci: il Toro insiste per il giovane regista viola

Per la Fiorentina tra i tanti calciatori di proprietà pronti a rientrare al Viola Park dopo un prestito (ViP 2025/26) c'è pure Lorenzo Amatucci. Il centrocampista classe 2004 è stato tra i protagonisti assoluti nel Las Palmas che ha sfiorato la promozione in Liga, venendo sconfitto soltanto nella finale playoff dal Malaga. Ben 42 presenze in stagione per il regista aretino che tornerà a Firenze con un bel tasso di esperienza in più.
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Occhi su di lui—
Attenzione però, perché Amatucci è apprezzato e seguito da varie società. In prima fila c'è sicuramente il Torino: non è un caso che mercoledì scorso Abate(neo tecnico granata) e il Ds Petrachi fossero proprio a Malaga per assistere alla sfida promozione della Liga2. Ora che il prestito è terminato (il club iberico non eserciterà il diritto di riscatto), Amatucci torna a Firenze, ma non rientra nei piani della società viola. Amatucci è uno dei principali obiettivi di mercato dei granata, alla ricerca di un centrocampista giovane ed italiano da inserire in rosa. Ne torna a scrivere Tuttosport per il quale il profilo del classe 2004 è apprezzatissimo da Petrachi che lo ha già avuto ai tempi della Salernitana. Lo conosce bene e ne apprezza le qualità tecniche. Nell’estate del 2024 lo aveva infatti portato in Campania, in Serie B.
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