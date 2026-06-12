Giornata di ufficialità in Serie A. Dopo quella del Sassuolo, anche la panchina del Torino trova ufficialmente il suo allenatore. Si tratta di Ignazio Abate che arriva in granata dopo l'esperienza in B alla Juve Stabia. Lo ha annunciato il club piemontese con una nota:
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Un’altra panchina trova padrone. Ufficiale l’arrivo di Abate al Torino
Il Torino ufficializza il proprio allenatore per la stagione 2026/2027. SI tratta di Ignazio Abate, reduce dall'esperienza a Castellammare
Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Tutta la Società riabbraccia Ignazio Abate con il più affettuoso: “Bentornato a Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”
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