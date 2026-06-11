La Juventus si prepara a un nuovo cambiamento ai vertici societari. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club bianconero sarebbe ormai orientato a separarsi da Damien Comolli, responsabile dell'area tecnica, con la decisione già presa e in attesa soltanto della ratifica ufficiale.
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Rivoluzione Juventus, Comolli verso l’addio: pronto a subentrare Carnevali
Le riunioni societarie delle ultime ore in casa Juventus hanno portato ad una decisione forte: Comolli pronto a dire addio al club bianconero
In società, come amministratore delegato, dovrebbe entrare invece Giovanni Carnevali, dirigente di lungo corso e protagonista della crescita del Sassuolo negli ultimi anni.
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