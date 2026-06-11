Monza, si allontana Vanoli: per la panchina c’è lo scatto di un altro ex viola

Svolta sulla panchina del Monza: incontro molto positivo con l'ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino. Tutti i dettagli

Redazione VN 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 20:21)

Il clamoroso addio di Paolo Bianco, che ha deciso di salutare la Brianza subito dopo aver conquistato la promozione in Serie A, ha completamente scompaginato i piani del Monza. La dirigenza biancorossa, dopo aver salutato il direttore Burdisso, si è messa immediatamente al lavoro per individuare la nuova guida tecnica e, secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il pole position ci sarebbe un'importante vecchia conoscenza del tifo fiorentino: Alberto Gilardino.

Vertice positivo: il "Gila" è il primo della lista — Nella giornata di oggi, la dirigenza del club brianzolo ha avuto un primo colloquio decisamente positivo con l'ex bomber della Fiorentina. Gilardino rappresenta il profilo prioritario sondato dal club per raccogliere l'eredità di Bianco. Per il tecnico piemontese si tratterebbe di una grandissima occasione di riscatto: il "Gila" è reduce infatti da una parentesi amara sulla panchina del Pisa, culminata con l'esonero dello scorso marzo al timone di una rosa che, tuttavia, non appariva strutturalmente all'altezza della massima serie.

Tramontano le piste Vanoli e Baroni — L'accelerazione forte su Gilardino traccia anche una linea netta sulle altre candidature. Si allontanano infatti in modo quasi definitivo sia Paolo Vanoli, fresco di separazione proprio dalla Fiorentina, sia Marco Baroni. Entrambi i profili, inizialmente accostati alla panchina biancorossa per la loro esperienza e per la conoscenza della categoria, sembrano ormai essere stati sorpassati nelle preferenze della società brianzola, che ha deciso di virare con decisione su altre opzioni.

Spunta l'ombra di Pecchia: ore decisive in Brianza — Nonostante il feedback positivo registrato nel summit odierno, la partita per la panchina del Monza resta apertissima. Nelle prossime ore si capirà se la società romperà gli indugi virando definitivamente sull'ex attaccante viola o se preferirà vagliare altre candidature. Tra i profili alternativi monitorati con attenzione resiste il nome di Fabio Pecchia: l'ex allenatore del Parma, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua avventura in Emilia nella passata stagione, rimane un'opzione concreta. Sono attesi sviluppi imminenti.