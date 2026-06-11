Il Salento celebra l’ex viola Corvino: in arrivo la cittadinanza onoraria

Secondo quanto riferito da Tmw , l'amministrazione comunale di Martignano è pronta a conferire la cittadinanza onoraria allo storico ex direttore sportivo di Fiorentina e Bologna. La cerimonia pubblica per la consegna dell'attestato andrà in scena domani, venerdì 12 giugno, nella suggestiva cornice dei giardini di Palazzo Palmieri, con inizio fissato per le ore 19:30 . Il solenne provvedimento era già stato ratificato dal consiglio comunale tramite un'apposita delibera lo scorso 9 giugno.

Le motivazioni del riconoscimento

L'assise cittadina ha voluto accogliere formalmente Corvino all'interno della comunità grika, esprimendo profonda gratitudine e incondizionata stima per l'indiscutibile spessore professionale e umano palesato nell'arco della sua lunghissima epopea nel calcio dei grandi. Tra i motivi cardine alla base di questo tributo, spicca l'apporto cruciale del manager nella progettazione e realizzazione, proprio nel territorio di Martignano, di un imponente centro sportivo di ben 16 ettari di proprietà dell'U.S. Lecce. Un'opera infrastrutturale che si attesta oggi come uno degli investimenti strategici più rilevanti e all'avanguardia nel panorama sportivo nazionale.