Pantaleo Corvino dice ufficialmente addio al Lecce. A comunicarlo è lui stesso in una conferenza stampa indetta questa mattina in cui ha spiegato i motivi della scelta di separarsi dai salentini:
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Lecce, Corvino dice addio: “Non ho più energie, ma sono stati anni straordinari”
Pantaleo Corvino lascia ufficialmente il Lecce annunciando il suo addio in una commovente conferenza stampa
Una storia d'amore non si può raccontare in pochi minuti. Spero di trasmettere tanto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi hanno aiutato, ma anche a quelli che si aspettavano di più da me. La società era a conoscenza della mia decisione di lasciare, anche voi avevate percepito quando in certi momenti ho fatto presente il mio stato d'animo. Non è una decisione legata all'inchiesta sul sistema calcio (ndr: in particolare il legame con il procuratore Fali Ramadani) che ha coinvolto me e mio figlio, perché non abbiamo fatto niente e quindi questa cosa non ci ha turbato. Il presidente Sticchi Damiani mi ha chiamato per rimettere il Lecce in salute. Io non sono più in condizioni di svolgere questo ruolo, di dare qualcosa, non ho più energia e forza. Sono stati anni straordinari, bellissimi con il presidente Saverio. Volevamo che il Lecce e il territorio emergessero, li abbiamo tutelati e protetti. Spero di avervi trasmesso la mia passione, lascio il club da direttore sportivo come uno dei più in salute d'Europa. In Italia siamo i primi, e basta vedere i conti. Mi fermo qui per stanchezza, per mancanza di lucidità, e chiudo dicendo che assieme al presidente volevamo lavorare alla Nasa ma abbiamo dovuto fare gli artigiani. Un Lecce artigianale, che mi auguro resti in Serie A per sempre. Grazie a tutti, a tutti i tifosi e alle vostre famiglie
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