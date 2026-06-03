Arrivano importanti aggiornamenti rispetto alla panchina del Sassuolo che, a brevissimo, rimarrà orfana di Fabio Grosso. A darne notizia è La Gazzetta dello Sport che cita due nomi in particolare. La curiosità è che si tratta di due allenatori che sono già transitati proprio da Firenze:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Il Sassuolo guarda oltre Grosso. Gazzetta: due ex viola si giocano la panchina
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Il Sassuolo guarda oltre Grosso. Gazzetta: due ex viola si giocano la panchina
La Gazzetta dello Sport dà alcuni aggiornamenti sulla panchina del Sassuolo che potrebbe essere occupata a breve da un ex viola
I due ex viola—
Nel frattempo incalza la necessità di avviare quanto prima il nuovo corso. L'ad Giovanni Carnevali sta lavorando a 360 gradi: sempre calda la pista che porta ad Aquilani, protagonista di una eccellente stagione in B col Catanzaro,. ma pure l'idea Palladino galoppa con una certa insistenza. Liberato Grosso, un nuovo capitolo dovrebbe aprirsi rapidamente.
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