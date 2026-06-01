Flachi: “Mercato? Dodo lo cederei. Su Piccoli invece bisogna insistere”

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina.

Redazione VN 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 18:48)

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina.

"Non è andata bene con gli attaccanti: Kean non si è ripetuto, non so per quale motivo, la sua è una situazione strana. Piccoli? La Fiorentina deve cercare di valorizzarlo, ci ha investito molti soldi. Credo che rimanga infatti, anche se dipenderà tutto dall'allenatore che arriverà".

Su Grosso, Piccoli, e sul mercato — "Con Grosso si dovrà puntare forte su Piccoli, anche se ci sono tanti nodi difficili da sciogliere. I 90 milioni dell'anno scorso, di sicuro, sono rimasti un po' indigesti. Credo che qualche giocatore con mercato sarà sacrificato, anche se son convinto che la squadra sarà di livello e come vorrà il nuovo tecnico".

Sugli obiettivi — "Bisogna chiarire gli obiettivi e la situazione. La società deve esser chiara su questo e dire qual è il progetto. Bisogna evitare malumori, ed è giusto che il nuovo tecnico, quando arriverà, parli con la città in maniera trasparente".

Sulle possibili cessioni — "Quando ci sono queste annate particolari, dove ci sono stati problemi negli spogliatoi, bisogna cambiare tanto. Ci saranno da fare scelte e sacrifici. I viola con Kean, Dodo, Gudmundsson, o altri che hanno mercato, possono ottenere fondi utili per investire in giovani interessanti che possono creare le basi per il futuro. Dodo, in particolare, se ha mercato lo darei via. Gosens? Lo terrei anche solo per il fatto che viene rispettato nello spogliatoio. De Gea? Lo terrei tutta la vita. Ma ripeto: i 90 milioni dell'anno scorso non sono stati digeriti, e ha un ingaggio alto. Martinelli? Ha fatto un gran campionato, ma gli darei ancora un altro anno per fare esperienza".