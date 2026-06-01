Poesio: “Grosso? Troppa attesa. E Vanoli non si merita questo”

"L'impressione è che manchino i dettagli per Grosso, quelli che riguardano lo staff e l'indennizzo previsto per il Sassuolo, anche perché sarebbe ancora sotto contratto. Non è una novità per Firenze comunque, pensiamo a quanto ci volle per Pioli, ed a come andò ancor prima con Gattuso. Di sicuro, la Fiorentina in questo momento non è una prima scelta da parte degli allenatori, il Bologna, ad esempio, ha risolto subito con Tedesco. In tutto ciò, poi, la vittima più grande è Vanoli. Tanti ringraziamenti e retorica, ma poi i fatti sono altri, ovvero di un allenatore che non viene trattato per il lavoro che ha fatto quest'anno".