Il giornalista Ernesto Poesio è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina e sui piani dei viola.
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Poesio: “Grosso? Troppa attesa. E Vanoli non si merita questo”
"L'impressione è che manchino i dettagli per Grosso, quelli che riguardano lo staff e l'indennizzo previsto per il Sassuolo, anche perché sarebbe ancora sotto contratto. Non è una novità per Firenze comunque, pensiamo a quanto ci volle per Pioli, ed a come andò ancor prima con Gattuso. Di sicuro, la Fiorentina in questo momento non è una prima scelta da parte degli allenatori, il Bologna, ad esempio, ha risolto subito con Tedesco. In tutto ciò, poi, la vittima più grande è Vanoli. Tanti ringraziamenti e retorica, ma poi i fatti sono altri, ovvero di un allenatore che non viene trattato per il lavoro che ha fatto quest'anno".
Su Vanoli—
"Non è uno scenario possibile che rimanga. È proprio per questo che è assurdo che continui a essere legato ai viola. È una situazione bizzarra".
Sul viaggio negli Stati Uniti di Ferrari e Paratici—
"Mi aspetto che dicano l'allenatore a J.Commisso. Poi mi aspetto che venga tracciata la cornice del lavoro di Paratici, ovvero che si abbiano le idee più precise sulla prospettiva. Ci sarà un rilancio forte per provare a tornare subito in Europa? Oppure ci sarà un obiettivo di crescita più lungo basato sui giovani? Si preferirà dare un'opportunità a un giovane (come a suo tempo non si è fatto con Kayode), oppure pagare di più un giocatore più esperto?".
Sulle possibili cessioni di De Gea e Kean—
"Kean, in caso di cessione, è quello che può portare più introiti. Bisognerà vedere quanto dovrà compensare la proprietà a seguito delle cessioni degli esuberi. De Gea? Può portare, al limite, solo un risparmio sull'ingaggio in caso di cessione. Poi si dovrebbe comunque prendere un altro portiere di spessore".
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