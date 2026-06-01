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Serena: “Dodò e Gosens, terrei entrambi. Kean? Dipende dalla sua volontà”

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L'opinione di Michele Serena, ex Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "A Pranzo con il Pentasport"
Redazione VN

Michele Serena, ex Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "A Pranzo con il Pentasport". Ecco le sue parole sulla squadra gigliata:

Mi piacciono i terzini della Fiorentina, mi dispiace molto per Parisi, Difficile giudicare i singoli nella stagione appena terminata, Gosens per esempio lo terrei. Con l'infortunio di Parisi adesso serve prendere un'alternativa. Terrei anche Dodò, ha una bella gamba. Kean? Non lo discuto, è l'attaccante della Nazionale. Giorni fa sentivo parlare di motivazioni, se lui dovesse esser felice di rimanere terrei anche lui. Rende bene da punta unica, magari in un 4-3-3 di Grosso? Terrei sia Moise che Piccoli. Grosso? A me piaceva anche Vanoli, ma la scelta è da accettare.

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