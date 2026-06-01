Alberto Malusci, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sul momento della squadra viola e le prossime mosse di Paratici:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci lancia l’idea: “Perché non affidare la Fiorentina a Galloppa?”
news viola
Malusci lancia l’idea: “Perché non affidare la Fiorentina a Galloppa?”
"Galloppa? Ha delle idee, perché non portarlo in prima squadra. Certo però la società lo deve difendere e in quel caso la piazza lo capisce"
Mercato? La Fiorentina è la ricerca di molti esterni. Ho sentito di Volpato, che a me piace veramente tanto. Può fare più ruoli e Grosso potrà utilizzarlo in diverse posizioni. Detto questo, quest'anno la Fiorentina non può sbagliare. Firenze merita delle certezze anche se nel calcio non ce ne sono. Mi auguro che il percorso della squadra sia all'altezza di questa città.
Vanoli—
Vanoli? Non so la strategia dell'agente per stare lì ad aspettare, fossi in lui saluterei. Avrà le giuste richieste, anche all'estero. Ma non capisco cosa stia aspettando. Con che forza può rimanere se salta Grosso, un allenatore deve essere forte. Detto che con Grosso non ci sono grandi differenze.
Galloppa—
Galloppa? Ha delle idee, perché non portarlo in prima squadra. Certo però la società lo deve difendere e in quel caso la piazza lo capisce. Servono le persone giuste accanto all'allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA