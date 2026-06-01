Galli: “De Gea? Grosso lavora con portieri diversi. Kean ha preteso, ora basta”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su De Gea, Kean e Fabio Grosso

Redazione VN 1 giugno - 13:40

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su De Gea, Kean e Fabio Grosso:

Sono giorni di grande attesa e incertezza per la panchina viola. Dopo una stagione così complicata, la Fiorentina avrebbe bisogno soprattutto di punti fermi e chiarezza. Poi magari la situazione si sistemerà rapidamente. Per quanto riguarda De Gea, l’eventuale arrivo di Grosso aprirebbe alcune riflessioni, perché al Sassuolo ha lavorato con portieri dalle caratteristiche molto diverse. Bisognerà capire quali saranno le scelte tecniche, anche se De Gea è un profilo completamente differente rispetto a Muric

Fiorentina —

Se fossi nella Fiorentina definirei con precisione il ruolo di Paratici, ammetterei gli errori commessi e ripartirei da lì. È necessario dare fiducia al direttore sportivo senza alimentare aspettative eccessive, altrimenti si rischia di ripetere gli stessi sbagli del passato

Kean —

In questa situazione conta soprattutto la parola di un uomo. Se c’è anche il minimo dubbio sulla volontà di restare, allora è giusto valutare una cessione. Se invece non ci sono incertezze, la società non deve lasciarsi mettere sotto pressione. L’estate scorsa il giocatore e il suo entourage hanno avanzato richieste importanti e la Fiorentina ha investito molto senza ottenere un ritorno proporzionato. Oggi, però, gli equilibri sono cambiati e i rapporti di forza non sono più gli stessi