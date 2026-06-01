De Santis avverte: “Ci saranno 2 cessioni importanti. Ecco chi partirà”

Tomás Aranda, giocatore del Boca, si è conquistato un posto da titolare con continuità ed è stata una delle poche sorprese positive della stagione. È un giocatore rapido, efficace nell’uno contro uno e dotato di qualità tecniche importanti. Deve però crescere ancora sotto l’aspetto della finalizzazione. Ha una valutazione alla portata e rappresenta un profilo interessante, soprattutto perché possiede caratteristiche che alla Fiorentina sono mancate nell’ultima annata