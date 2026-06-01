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De Santis avverte: “Ci saranno 2 cessioni importanti. Ecco chi partirà”

De Santis avverte: “Ci saranno 2 cessioni importanti. Ecco chi partirà” - immagine 1
Lorenzo De Santis, noto esperto di mercato, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole sul mercato della Fiorentina
Redazione VN

Lorenzo De Santis, noto esperto di mercato, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole sul mercato della Fiorentina:

 Tomás Aranda, giocatore del Boca, si è conquistato un posto da titolare con continuità ed è stata una delle poche sorprese positive della stagione. È un giocatore rapido, efficace nell’uno contro uno e dotato di qualità tecniche importanti. Deve però crescere ancora sotto l’aspetto della finalizzazione. Ha una valutazione alla portata e rappresenta un profilo interessante, soprattutto perché possiede caratteristiche che alla Fiorentina sono mancate nell’ultima annata

Cessioni

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Mi aspetto la cessione di diversi giocatori che negli ultimi anni hanno rappresentato punti fermi della formazione titolare. Penso a De Gea e a Dodô. Ci sono poi situazioni come quelle di Kean e Comuzzo: il loro valore di mercato si è ridotto rispetto a qualche mese fa e la Fiorentina potrebbe scegliere di trattenerli per valorizzarli nuovamente

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