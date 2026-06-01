Lorenzo De Santis, noto esperto di mercato, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole sul mercato della Fiorentina:
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De Santis avverte: “Ci saranno 2 cessioni importanti. Ecco chi partirà”
Tomás Aranda, giocatore del Boca, si è conquistato un posto da titolare con continuità ed è stata una delle poche sorprese positive della stagione. È un giocatore rapido, efficace nell’uno contro uno e dotato di qualità tecniche importanti. Deve però crescere ancora sotto l’aspetto della finalizzazione. Ha una valutazione alla portata e rappresenta un profilo interessante, soprattutto perché possiede caratteristiche che alla Fiorentina sono mancate nell’ultima annata
Cessioni—
Mi aspetto la cessione di diversi giocatori che negli ultimi anni hanno rappresentato punti fermi della formazione titolare. Penso a De Gea e a Dodô. Ci sono poi situazioni come quelle di Kean e Comuzzo: il loro valore di mercato si è ridotto rispetto a qualche mese fa e la Fiorentina potrebbe scegliere di trattenerli per valorizzarli nuovamente
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