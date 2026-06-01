Gianfranco Monti, noto tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle mosse di Paratici e il mercato:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Firenze non è pronta per Grosso. Con Sarri sarei stato più tranquillo”
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Monti: “Firenze non è pronta per Grosso. Con Sarri sarei stato più tranquillo”
Gianfranco Monti, noto tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle mosse di Paratici e il mercato
Allenatori giovani? Noi tifosi non siamo pronti ad allenatori come Aquilani, Galloppa o Grosso. Per me Fabio è bravo, un profilo perfetto per la Fiorentina. Ma ripeto, noi tifosi non siamo pronti. Con Sarri sarei stato più tranquillo.
Galloppa—
Gilardino, Palladino, e molti altri. Ci sono stati casi di allenatori saliti dalla Primavera, ma serve la piazza giusta. Galloppa gioca bene a calcio, potrebbe farlo anche in prima squadra.
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