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Monti: “Firenze non è pronta per Grosso. Con Sarri sarei stato più tranquillo”

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Gianfranco Monti, noto tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle mosse di Paratici e il mercato
Redazione VN

Gianfranco Monti, noto tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle mosse di Paratici e il mercato:

Allenatori giovani? Noi tifosi non siamo pronti ad allenatori come Aquilani, Galloppa o Grosso. Per me Fabio è bravo, un profilo perfetto per la Fiorentina. Ma ripeto, noi tifosi non siamo pronti. Con Sarri sarei stato più tranquillo.

Galloppa

—  

Gilardino, Palladino, e molti altri. Ci sono stati casi di allenatori saliti dalla Primavera, ma serve la piazza giusta. Galloppa gioca bene a calcio, potrebbe farlo anche in prima squadra.

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