Ad un passo dal Napoli, Vincenzo Italiano è rimasto con il cerino in mano. Dopo la risoluzione consensuale con il Bologna, l'ex tecnico viola sembrava diretto a prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina azzurra ma adesso le porte della Serie A sembrano al momento chiuse. Come scrive l'esperto di mercato Nicolò Schira su X, adesso Italiano è tra i candidati a sedersi sulla panchina del Besiktas.
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Italiano, in Italia non ci sono panchine? Per l’ex tecnico viola c’è la pista turca
Dopo veder svanita la soluzione Napoli, Vincenzo Italiano potrebbe accettare l'offerta del Besiktas
Il tecnico che dal 2021 al 2024 ha guidato la Fiorentina non sarebbe la prima scelta del club di Istanbul, che sogna l'ex Liverpool Arne Slot, ma probabilmente domani ci sarà un incontro tra l'allenatore e rappresentanti turchi per capire se ci sono margini per un suo trasferimento. Italiano avrebbe aperto all'esperienza estera, che sarebbe la prima della sua carriera fuori dall'Italia.
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