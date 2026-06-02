Italiano, in Italia non ci sono panchine? Per l’ex tecnico viola c’è la pista turca

Il tecnico che dal 2021 al 2024 ha guidato la Fiorentina non sarebbe la prima scelta del club di Istanbul, che sogna l'ex Liverpool Arne Slot, ma probabilmente domani ci sarà un incontro tra l'allenatore e rappresentanti turchi per capire se ci sono margini per un suo trasferimento. Italiano avrebbe aperto all'esperienza estera, che sarebbe la prima della sua carriera fuori dall'Italia.