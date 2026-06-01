Dopo due stagioni al Liverpool, Federico Chiesa potrebbe fare ritorno in Italia. Secondo quanto raccolto da Cronache di Spogliatoio, su dii lui ci sarebbe l’interesse concreto del Como, a cui servono 8 giocatori italiani in rosa per completare la lista Champions (al momento sono solo 2: Goldaniga e il terzo portiere Vigorito)
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Chiesa ritorna in Serie A? Su di lui un club che farà la Champions
Federico Chiesa può tornare in Serie A: ecco dove
Il profilo dell'ex Fiorentina, che non ha mai chiuso a un ritorno in Italia, sarebbe quindi l'ideale, anche in termini di liste, per rafforzare la rosa del Como in vista della prossima stagione.
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