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Chiesa ritorna in Serie A? Su di lui un club che farà la Champions

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Federico Chiesa può tornare in Serie A: ecco dove
Redazione VN

Dopo due stagioni al Liverpool, Federico Chiesa potrebbe fare ritorno in Italia. Secondo quanto raccolto da Cronache di Spogliatoio, su dii lui ci sarebbe l’interesse concreto del Como, a cui servono 8 giocatori italiani in rosa per completare la lista Champions (al momento sono solo 2: Goldaniga e il terzo portiere Vigorito)

Il profilo dell'ex Fiorentina, che non ha mai chiuso a un ritorno in Italia, sarebbe quindi l'ideale, anche in termini di liste, per rafforzare la rosa del Como in vista della prossima stagione.

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