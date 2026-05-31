Viola in prestito, Amatucci si gioca la Liga. In campo con il suo Las Palmas

Il centrocampista della Fiorentina, in prestito al Las Palmas, Lorenzo Amatucci è in campo dal primo minuto in questo momento nel match contro il Deportivo La Coruna. Il classe 2004 sta affrontando una delle due squadre già promosse, ovvero il Deportivo (l'altra è il Racing Santander), con il Las Palmas che è attualmente in piena zona playoff. Una vittoria garantirebbe l'accesso al Las Palmas, al quale però potrebbe anche bastare un pareggio in base alle combinazioni di classifica. Al momento il risultato è sull'1-2 in favore di Amatucci e compagni.