Il centrocampista della Fiorentina, in prestito al Las Palmas, Lorenzo Amatucci è in campo dal primo minuto in questo momento nel match contro il Deportivo La Coruna. Il classe 2004 sta affrontando una delle due squadre già promosse, ovvero il Deportivo (l'altra è il Racing Santander), con il Las Palmas che è attualmente in piena zona playoff. Una vittoria garantirebbe l'accesso al Las Palmas, al quale però potrebbe anche bastare un pareggio in base alle combinazioni di classifica. Al momento il risultato è sull'1-2 in favore di Amatucci e compagni.
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Viola in prestito, Amatucci si gioca la Liga. In campo con il suo Las Palmas
Il centrocampista della Fiorentina, in prestito al Las Palmas, Lorenzo Amatucci, in campo dal primo minuto contro il Deportivo La Coruna.
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