Le panchine della Serie A si stanno riempiendo, con alcuni allenatori che rischiano di non trovare una destinazione. Tra questi c'è anche Stefano Pioli, fresco di buonuscita dalla Fiorentina e pronto a intraprendere un nuova avventura.
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Le panchine della A si riempiono, ma Pioli non demorde: è tra i possibili ct
Le panchine della Serie A si stanno riempiendo, con alcuni allenatori che rischiano di non trovare una destinazione. Tra questi c'è anche Stefano Pioli
Nei giorni scorsi si è parlato di Napoli e Bologna, ma secondo il Corriere dello Sera, il tecnico parmense potrebbe essere una scelta per la panchina dell'Italia.
La FIGC sta valutando diversi nomi: da Conte a Mancini, passando per Simone Inzaghi. Stefano Pioli però resiste e con l'elezione del nuovo presidente si capirà qualcosa in più sulle possibilità di rivedere l'ex allenatore della Fiorentina in panchina.
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