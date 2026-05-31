Pietro Iemmello, ex attaccante della Fiorentina, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, ha parlato dopo la sconfitta del suo Catanzaro nella finale playoff di Serie B contro il Monza:
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Catanzaro, l’ex viola Iemmello: “Siamo stati un esempio per tutta l’Italia”
L'ex attaccante della Fiorentina, Pietro Iemmello, ha parlato dopo la sconfitta del Catanzaro in finale playoff di B
La storia, si dice, la scrive chi vince. Ed è vero. Ma esistono vittorie che nessuna classifica può raccontare, nessuna coppa può rappresentare, nessun risultato può cancellare. Noi abbiamo vinto con la passione. Abbiamo vinto con il sacrificio. Abbiamo vinto con l’amore per questa maglia, per questi colori, per questa gente. Siamo stati un corpo UNICO. Un solo cuore che ha battuto all’unisono.
Società, Presidente, Direttore, squadra, mister, staff, magazzinieri, fisioterapisti, dottori e tifosi: un’unica anima che ha camminato nella stessa direzione. Abbiamo vinto ogni volta che ci siamo rialzati dopo una caduta. Ogni volta che abbiamo stretto i denti nel silenzio. Ogni volta che abbiamo scelto di lottare insieme invece di arrenderci. E forse la nostra vittoria più grande è stata un’altra. Essere un esempio. Un esempio per tutta l’Italia. Perché in un calcio dove spesso contano i budget, i numeri e la forza economica, noi abbiamo dimostrato che esistono ancora valori che non si possono comprare.
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