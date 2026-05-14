La salvezza matematica per la Fiorentina è arrivata, grazie allo 0-0 casalingo contro il Genoa: le ultime due partite aggiungeranno poco e nulla al computo totale di una stagione comunque la si voglia vedere altamente insufficiente. E allora è tempo di stilare le nostre valutazioni su tutti coloro che ne hanno fatto parte, compreso chi ha lasciato cammin facendo. Abbiamo scelto di dividere la rosa in blocchi: portieri e difensori centrali, laterali di difesa e di centrocampo, centrocampisti, attaccanti e infine allenatori. Buona lettura, e se volete diteci nei commenti se siete d'accordo o meno con i nostri giudizi.