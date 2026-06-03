L'ex collaboratore di Stefano Pioli Luciano Vulcano ha parlato in una lunga intervista a gianlucadimarzio.com dove ha ricordato il periodo alla Fiorentina e la tragica morte di Davide Astori:
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Vulcano ricorda Astori: “La 13 come uno stendardo. Ho ancora la sua playlist”
L'ex collaboratore di Stefano Pioli Luciano Vulcano ricorda con commozione la scomparsa di Davide Astori nel 2018
In quel momento sono calate tante maschere, tanti veli comunicativi, tra staff, calciatori e membri del gruppo. Ci siamo ritrovati uniti nel dolore e sono emersi grandi valori umani, ci siamo fatti forza a vicenda. Mi vengono i brividi. Davide era sempre con noi: portavamo la sua numero 13 ovunque come uno stendardo, la appendevamo in spogliatoio, ascoltavamo le sue canzoni prima di ogni partita. Una era in croato, la condivideva con Badelj: ho ancora quella playlist sul telefono. Questi semplici gesti erano diventati per noi un rituale prima di andare in battaglia per una causa superiore
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