L'ex attaccante della Fiorentina, andato a gennaio allo Schalke 04, Edin Dzeko, ha parlato in un'intervista a Marca anche dell'esperienza a Firenze. Le sue parole:
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Dzeko: “Alla Fiorentina non ero felice. Volevo giocare di più”
Le parole dell'ex attaccante viola, Edin Dzeko, su alcuni suoi compagni di nazionale e l'esperienza vissuta alla Fiorentina
Non ero felice. Avevo bisogno di giocare di più. Ovviamente, volevo aiutare lo Schalke a tornare in Bundesliga, ma la mia attenzione era rivolta alla preparazione per i playoff contro Galles e Italia.
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Su due suoi compagni di nazionale—
Mi piacerebbe vedere Muharemović all'Inter. Ha un grande futuro, molta qualità e la mentalità giusta. Alajbegović ha dimostrato, con i due rigori segnati contro Italia e Galles, di avere personalità e audacia.
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