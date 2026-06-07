Futuro di Alajbegovic, parla il ct: “Pronto al grande salto, ma deve giocare”

Le parole del commissario tecnico della Bosnia su Dzeko e Alajbegovic

Intervenuto ai microfoni di TMW, il commissario tecnico della Bosnia Sergej Barbarez ha analizzato due profili centrali per il calcio del suo Paese. Il selezionatore si è soffermato sul peso specifico dell'ex centravanti della Fiorentina Edin Dzeko e sulle prospettive di Kerim Alajbegovic, giovane talento finito nel mirino di diverse società, tra cui proprio il club viola.