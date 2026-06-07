Intervenuto ai microfoni di TMW, il commissario tecnico della Bosnia Sergej Barbarez ha analizzato due profili centrali per il calcio del suo Paese. Il selezionatore si è soffermato sul peso specifico dell'ex centravanti della Fiorentina Edin Dzeko e sulle prospettive di Kerim Alajbegovic, giovane talento finito nel mirino di diverse società, tra cui proprio il club viola.
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Futuro di Alajbegovic, parla il ct: “Pronto al grande salto, ma deve giocare”
Le parole del commissario tecnico della Bosnia su Dzeko e Alajbegovic
Il valore di Dzeko—
"Poter contare su un calciatore come Edin Dzeko rappresenta un beneficio immenso per qualunque tecnico. Le sue doti tecniche sono sotto gli occhi di tutti, ma sono la sua autorevolezza, l'esperienza e la serietà professionale a fare la differenza, specialmente per la crescita dei ragazzi più giovani. Parliamo di una figura storica del nostro calcio: i compagni lo vedono come un punto di riferimento, lo seguono e ne assorbono gli insegnamenti quotidianamente".
La crescita di Alajbegovic—
Barbarez ha poi valutato lo sviluppo e il futuro del fantasista Alajbegovic (inserito in un discorso comune con il difensore Tarik Muharemovic), entrambi reduci dalle prime reali esperienze tra i professionisti:
"Hanno registrato progressi enormi in questa annata d'esordio a livello senior, mettendo in mostra ottime doti e ampi margini di miglioramento. Nel momento in cui dovranno valutare il prossimo trasferimento, la priorità assoluta dovrà essere la continuità sul terreno di gioco. Trovare spazio con costanza è l'elemento chiave in questo periodo della loro carriera per completare il processo di maturazione. Credo che possiedano i mezzi adatti per misurarsi con un campionato di livello superiore, qualora questa fosse la loro volontà. Le qualità per compiere il salto di categoria non mancano".
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