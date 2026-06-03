Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Alajbegovic, ma non solo. I nomi per l’attacco della Fiorentina”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Alajbegovic, ma non solo. I nomi per l’attacco della Fiorentina”

CorFio: “Alajbegovic, ma non solo. I nomi per l’attacco della Fiorentina” - immagine 1
Occhio anche alle piste estere come quelle per il portoghese Gustavo Sà del Famalicão o per il talento bosniaco Alajbegovic
Redazione VN

Fabio Paratici avrà tanto da fare e con l'arrivo di Fabio Grossosi pensa già al mercato. In particolare all'attacco, dove la Fiorentina dovrà trovare dei giusti esterni per il 4-3-3.

Alajbegovic ma non solo

—  

Secondo il Corriere Fiorentino, il nuovo allenatore può diventare primo sponsor di Volpato o Laurienté,ma occhio anche alle piste estere come quelle per il portoghese Gustavo Sà del Famalicão o per il talento bosniaco Alajbegovic sui quali però la concorrenza si preannuncia fortissima.

Grosso

—  

Il tutto, naturalmente, in attesa della rescissione di Grosso col Sassuolo. Che, nelle prossime ore, darà il via all’avventura viola del tecnico.

Leggi anche
Nazione: “Chiede la cessione, la Fiorentina si inserisce. Occhi in casa Leicester”
CorFio: “Fiorentina su 2 talenti di B. Grosso valuterà Moreno e Valentini”

© RIPRODUZIONE RISERVATA