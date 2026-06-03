Fabio Paratici avrà tanto da fare e con l'arrivo di Fabio Grossosi pensa già al mercato. In particolare all'attacco, dove la Fiorentina dovrà trovare dei giusti esterni per il 4-3-3.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Alajbegovic, ma non solo. I nomi per l’attacco della Fiorentina”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Alajbegovic, ma non solo. I nomi per l’attacco della Fiorentina”
Occhio anche alle piste estere come quelle per il portoghese Gustavo Sà del Famalicão o per il talento bosniaco Alajbegovic
Alajbegovic ma non solo—
Secondo il Corriere Fiorentino, il nuovo allenatore può diventare primo sponsor di Volpato o Laurienté,ma occhio anche alle piste estere come quelle per il portoghese Gustavo Sà del Famalicão o per il talento bosniaco Alajbegovic sui quali però la concorrenza si preannuncia fortissima.
Grosso—
Il tutto, naturalmente, in attesa della rescissione di Grosso col Sassuolo. Che, nelle prossime ore, darà il via all’avventura viola del tecnico.
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