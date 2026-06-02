Gazzetta: “La Fiorentina vuole Volpato. Laurienté? Paratici farà un tentativo, ma…”

La Fiorentina è alla caccia di esterni. Dal Sassuolo piace Cristian Volpato che, valorizzato da Grosso in neroverde,ora potrebbe seguirlo in viola. Il tecnico con lui ha toccato le corde giuste e ha saputo dosare il suo impiego che è stato sempre equilibrato, senza alcuna forzatura. Gli ha ritagliato il ruolo di perfetto vice-Berardi,facendolo subentrare nel momento in cui usciva il capitano, ma lo ha schierato anche per undici volte da titolare nelle ventiquattro presenze complessive in Serie A.