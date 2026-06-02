La Fiorentina è alla caccia di esterni. Dal Sassuolo piace Cristian Volpato che, valorizzato da Grosso in neroverde,ora potrebbe seguirlo in viola. Il tecnico con lui ha toccato le corde giuste e ha saputo dosare il suo impiego che è stato sempre equilibrato, senza alcuna forzatura. Gli ha ritagliato il ruolo di perfetto vice-Berardi,facendolo subentrare nel momento in cui usciva il capitano, ma lo ha schierato anche per undici volte da titolare nelle ventiquattro presenze complessive in Serie A.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La Fiorentina vuole Volpato. Laurienté? Paratici farà un tentativo, ma…”
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Gazzetta: “La Fiorentina vuole Volpato. Laurienté? Paratici farà un tentativo, ma…”
Dal Sassuolo piace Cristian Volpato che, valorizzato da Grosso in neroverde, ora potrebbe seguirlo in viola
Volpato—
E come Berardi predilige e dà il meglio di sé proprio sulla destra. Volpato, classe 2003 nato a Sidney, ha doppio passaporto e ha deciso da pochi giorni di cambiare nazionalità sportiva, andando ai Mondiali con i Socceroos,mentre in precedenza aveva vestito l'azzurro in Under 21.
Laurienté—
Per pescare ancora dal Sassuolo, la Fiorentina potrebbe fare un tentativo per Laurienté ma la cifra è elevata, sui 20 milioni, praticamente il doppio rispetto a Volpato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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