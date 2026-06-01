In casa Fiorentina, tra il prossimo allenatore e le mosse del mercato, tiene banco il futuro di David De Gea. La permanenza dello spagnolo a Firenze non è scontata e per questo motivo, Fabio Paratici si starebbe guardando intorno.
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Fiorentina e il dossier De Gea: in caso di addio piace un portiere seguito in passato
Il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla situazione di Provedel, inserisce anche la Fiorentina nelle squadre interessate
Il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla situazione di Provedel, inserisce anche la Fiorentina nelle squadre interessate. Il portiere è stato sondato dall’Inter, cerca un vice Martinez. Ivan vorrebbe continuare da titolare o comunque avendo la possibilità di giocarsela.
Il Bologna è interessato da un anno. E Paratici potrebbe pensarci in caso di addio di De Gea. Insomma, futuro quello di Provedel tutto da decifrare. Con la Fiorentina che guarda interessata.
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