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Corriere dello Sport

Fiorentina e il dossier De Gea: in caso di addio piace un portiere seguito in passato

Fiorentina e il dossier De Gea: in caso di addio piace un portiere seguito in passato - immagine 1
Il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla situazione di Provedel, inserisce anche la Fiorentina nelle squadre interessate
Redazione VN

In casa Fiorentina, tra il prossimo allenatore e le mosse del mercato, tiene banco il futuro di David De Gea. La permanenza dello spagnolo a Firenze non è scontata e per questo motivo, Fabio Paratici si starebbe guardando intorno.

Il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla situazione di Provedel, inserisce anche la Fiorentina nelle squadre interessate. Il portiere è stato sondato dall’Inter, cerca un vice Martinez. Ivan vorrebbe continuare da titolare o comunque avendo la possibilità di giocarsela.

Il Bologna è interessato da un anno. E Paratici potrebbe pensarci in caso di addio di De Gea. Insomma, futuro quello di Provedel tutto da decifrare. Con la Fiorentina che guarda interessata.

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