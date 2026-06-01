Dodò e Fortini al bivio, senza rinnovo sarà addio: la strategia di Paratici

L'articolo quotidiano de la Repubblica sul mondo Fiorentina tratta la situazione dei due laterali destri, Dodo e Fortini, in scadenza nel 2027

Redazione VN 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 11:42)

La Fiorentina ha fissato una linea chiara per la gestione del proprio patrimonio tecnico: nessun rischio di perdere giocatori importanti a parametro zero. Per questo motivo, i calciatori con il contratto in scadenza nel 2027 si trovano davanti a un bivio preciso: rinnovare oppure essere ceduti già durante questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i casi più delicati riguardano Dodo e Nicolò Fortini, due esterni che rappresentano situazioni diverse ma accomunate dalla stessa scadenza contrattuale.

Dodo verso l’addio? — Tra i titolari della Fiorentina degli ultimi anni, il brasiliano è probabilmente uno dei profili più vicini a una possibile partenza. Arrivato nell’estate del 2022 dallo Shakhtar Donetsk, Dodo si è imposto come uno degli elementi più affidabili della rosa grazie alla sua continuità e alle sue qualità atletiche.

Nonostante il forte apprezzamento della società, però, le trattative per il rinnovo non hanno mai registrato progressi concreti. I rapporti con l’entourage del giocatore non hanno prodotto l’accordo sperato e oggi la sensazione è che il ciclo del brasiliano in maglia viola possa essere arrivato alla conclusione.

Su di lui continua a esserci l’interesse della Roma. Gian Piero Gasperini ne apprezza particolarmente le caratteristiche e, pur non essendo al momento una priorità assoluta del mercato giallorosso, da Trigoria potrebbe arrivare presto una proposta ufficiale. Alcuni segnali lanciati dal giocatore sui social e contatti recenti con membri dello spogliatoio romanista hanno ulteriormente alimentato le indiscrezioni.

La Fiorentina, dal canto suo, non sembra intenzionata a opporsi a una cessione in assenza di rinnovo. L’obiettivo è evitare di arrivare all’ultimo anno di contratto senza certezze. La valutazione dell’esterno brasiliano dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra inevitabilmente condizionata dalla situazione contrattuale.

Fortini, la priorità resta il rinnovo — Diverso il discorso relativo a Nicolò Fortini. Il classe 2006 è considerato uno dei talenti più interessanti del vivaio viola e la volontà del club sarebbe quella di costruire il futuro insieme a lui.

Anche in questo caso, però, i colloqui per il prolungamento non hanno prodotto sviluppi significativi nel corso dell’ultima stagione. I contatti con gli agenti sono proseguiti senza arrivare a una vera accelerazione.

La differenza rispetto a Dodo è che la Fiorentina continua a credere fortemente nella permanenza del giovane esterno. Fabio Paratici, nelle prossime settimane, proverà a riaprire il dialogo per comprendere se esistano le condizioni per un accordo a lungo termine.

Sul giocatore, intanto, non manca l’interesse di altri club. In Italia la Roma segue con attenzione la sua crescita, mentre nelle ultime settimane sarebbero arrivati anche alcuni sondaggi dalla Premier League.