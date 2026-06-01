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Corriere dello Sport

Non solo Kean, Allegri vuole un altro giocatore viola. CorSport: “Paratici apre”

Non solo Kean, Allegri vuole un altro giocatore viola. CorSport: “Paratici apre” - immagine 1
Allegri voleva Kean al Milan, adesso però vuole portarsi un altro giocatore della Fiorentina nella sua nuova avventura
Redazione VN

Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il Napoli deve rinforzare la rosa. Si cerca un terzino destro da affiancare a Di Lorenzo: il Napoli segue da tempo l’israeliano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, 21 anni, valutato intorno ai 25 milioni, ma di recente si è inserito nella corsa a Dodò.

Dodò

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Il brasiliano della Viola, 27 anni e un quadriennio in Serie A a Firenze, ha un contratto fino al 2027 e non c’è aria di rinnovo: come nel caso di Gila, insomma, è una situazione piuttosto propizia per chi ha intenzione di provare a trattare con la Fiorentina.

Allegri

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La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma oltre al Napoli c’è anche la Roma sulle sue tracce: il piano di Gasperini è creare un asse destro tutto brasiliano insieme con Wesley. Lo riporta il Corriere dello Sport. 

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