La Fiorentina è ormai a un passo dall’arrivo di Fabio Grossosulla panchina viola. Dopo settimane di contatti e trattative, il tecnico campione del mondo 2006 si avvicina concretamente al Viola Park, mentre il club continua a sistemare gli ultimi dettagli interni. Resta però da ottenere il via libera definitivo del Sassuolo: l’amministratore delegato Giovanni Carnevali attende l’autorizzazione della famiglia Squinziprima di liberare l’allenatore.
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CorSport: “Grosso-Fiorentina, tutto fatto! Ecco lo staff e il Sassuolo rassicura”
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Nel frattempo è stato praticamente definito l’accordo relativo allo staff che accompagnerà Grosso nella sua avventura fiorentina. Al suo fianco dovrebbero esserci il vice Raffaele Longo, i collaboratori tecnici Mauro Caretta e Giuseppe Foti, il preparatore dei portieri Marco Bizzarri e i preparatori atletici Vittorio Carello e Francesco Vaccariello. La Fiorentina e il tecnico hanno trovato un’intesa sulla composizione dello staff, superando uno degli ultimi ostacoli della trattativa.
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Adesso manca soltanto la risoluzione del contratto che lega ancora Grosso al Sassuolo per un'altra stagione. Dal club emiliano sarebbero già arrivate rassicurazioni sul fatto che la separazione avverrà senza penali o contropartite tecniche. Eventuali operazioni di mercato tra le due società seguiranno percorsi indipendenti. L’ultimo passaggio decisivo resta quindi il sì definitivo della proprietà neroverde, dopo il quale potrà arrivare l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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