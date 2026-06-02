CorSport: “Grosso-Fiorentina, tutto fatto! Ecco lo staff e il Sassuolo rassicura”

Grosso

Nel frattempo è stato praticamente definito l’accordo relativo allo staff che accompagnerà Grosso nella sua avventura fiorentina. Al suo fianco dovrebbero esserci il vice Raffaele Longo, i collaboratori tecnici Mauro Caretta e Giuseppe Foti, il preparatore dei portieri Marco Bizzarri e i preparatori atletici Vittorio Carello e Francesco Vaccariello. La Fiorentina e il tecnico hanno trovato un’intesa sulla composizione dello staff, superando uno degli ultimi ostacoli della trattativa.