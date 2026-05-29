Fabio Grosso ha espresso la sua volontà di continuare il proprio lavoro altrove e l'incontro con il ds Carnevali farà chiarezza sul suo futuro. Le parti, infatti, stanno dialogando per lavorare alla risoluzione consensuale del contratto.
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VN – Grosso sempre più vicino a Firenze? Pronta la risoluzione del contratto
Fabio Grosso e il Sassuolo stanno cercando l'accordo per la risoluzione del contratto
La Fiorentina è in attesa che la situazione si sblocchi per poi, eventualmente, affondare il colpo. Ormai non è più un segreto che il tecnico neroverde è la principale scelta di Fabio Paratici. Oltre alla Fiorentina è in attesa anche Paolo Vanoli che domani vedrà il suo contratto scadere.
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