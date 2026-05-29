La Fiorentina è stata contattata per Giorgi Mamardashvili, portiere del Liverpool in cerca di spazio

Nicolò Schira 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 13:02)

Può la Fiorentina, questa Fiorentina che ha scongiurato con fatica il rischio retrocessione, pensare di parlare di un portiere che il Liverpool ha pagato ben 35 milioni di euro un anno fa? La risposta è sì, anche se tra il parlare e il fare c'è ovviamente di mezzo uno spazio notevole.

Mamardashvili cerca squadra — Il portiere in questione è il georgiano Giorgi Mamardashvili, 25 anni, arrivato ad Anfield dal Valencia per raccogliere l'eredità di Alisson. Dopo una stagione di rodaggio i tempi sembravano maturi per la promozione a titolare, ma i Reds sembrano fermamente intenzionati a trattenere il brasiliano ancora una stagione, e dunque per Mamardashvili, che non vuole assolutamente un ruolo da comprimario, si aprono le porte del prestito.

Tre piste italiane — L'entourage del giocatore in questi giorni sta intrattenendo colloqui esplorativi con diverse società, tra cui, come raccolto da VN, tre di Serie A: Inter, Juventus e Fiorentina. I nerazzurri devono decidere se affidarsi a Josep Martinez dopo Sommer, i bianconeri cercano un titolare e si sono visti chiudere le porte dal Liverpool proprio per Alisson, mentre il ds viola Fabio Paratici deve valutare il futuro di David De Gea, 36 anni a novembre e un contratto da 3 milioni all'anno fino al 2028.

I contorni della questione — Sarebbe possibile, dunque, per la Fiorentina arrivare a mettere le mani su Mamardashvili, anche solo per un anno? In teoria, per ora solo in teoria, sì: è chiaro che l'ingaggio deve essere coperto almeno per la metà dai Reds (5,2 milioni, improponibile per i viola, tuttavia non sarebbe la prima volta che un top club facilita un prestito in questo modo), ma se l'obiettivo del georgiano è quello di giocare 38 partite su 38 a Firenze lo può centrare con molte più probabilità rispetto a quelle che avrebbe a Milano e Torino, piazze molto meno inclini a rapporti di subordinazione simili con i top club europei. Oltretutto, a Tommaso Martinelli farebbe comodo un altro anno da titolare altrove, prima di provare a prendersi definitivamente i pali viola: la soluzione secca Mamardashvili per 12 mesi sarebbe un assist indiretto anche per lui.

Le condizioni di partenza — Bisogna solo attendere: numero uno, che il Liverpool confermi la sua decisione di tenere Alisson come titolare; numero due, che la Fiorentina decida di non tenere De Gea (che rimane il capitano e uno dei migliori giocatori in rosa: se De Gea rimane, non c'è motivo di prendere un altro portiere); numero tre, che nessun club di alta fascia, tra quelli interpellati, accetti di tenere un anno Mamardashvili in prestito per poi ritrovarsi senza portiere titolare. Con tutte queste pedine a dama, parliamo di una strada non ancora imboccata, difficile da percorrere, ma percorribile.