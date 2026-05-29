Il Tirreno: “Paratici lavora sulla difesa: da Acerbi a Baschirotto, ma non solo”

Fabio Paratici sta lavorando per ridisegnare la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riporta il Tirreno uno dei profili sondati è quello di Francesco Acerbi che non rinnoverà il suo contratto con l'Inter. Si tratta di un calciatore esperto con grandi doti da leader.

Oltre a lui anche Joao Mario potrebbe essere una soluzione per ovviare alla possibile cessione di uno tra Dodò e Fortini (forse entrambi) che hanno richiesta dalla Serie A e dall'estero. Oltre a loro da Cremona arrivano voci di un possibile passaggio di Baschirotto in viola. Una soluzione che permetterebbe a Paratici di risparmiare qualcosa. Altro calciatore accostato alla Fiorentina è Obert del Cagliari.