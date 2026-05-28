Fiorentina, si guarda in casa Cagliari per la difesa: nome nuovo per Paratici

Il mercato del Cagliari potrebbe presto entrare nel vivo attorno al nome di Adam Obert. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il difensore slovacco è finito nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui Fiorentina, Bologna e Torino, che starebbero monitorando con attenzione la sua situazione in vista della prossima stagione.