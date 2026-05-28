Il mercato del Cagliari potrebbe presto entrare nel vivo attorno al nome di Adam Obert. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il difensore slovacco è finito nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui Fiorentina, Bologna e Torino, che starebbero monitorando con attenzione la sua situazione in vista della prossima stagione.
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Fiorentina, si guarda in casa Cagliari per la difesa: nome nuovo per Paratici
La Fiorentina guarda in casa Cagliari per un rinforzo in difesa. Un nome nuovo nome per Paratici
Fiorentina—
Il classe 2002 si è messo in evidenza per continuità e crescita, attirando interesse grazie alla giovane età, ai margini di miglioramento e alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Un profilo considerato ideale per società alla ricerca di giocatori già abituati al campionato italiano ma ancora con ampie prospettive di sviluppo.
Ma non solo—
Su Obert, però, non ci sarebbero soltanto attenzioni dall’Italia. Secondo quanto riportato da CagliariNews, anche alcuni osservatori della Bundesliga starebbero seguendo il difensore slovacco, segnale di un interesse internazionale sempre più concreto attorno al giocatore del Cagliari.
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