La Fiorentina guarda anche al mercato argentino. Secondo Sportitalia, Paratici starebbe seguendo Tomas Aranda. Il classe 2007 ha esordito quest'anno con il Boca, eppure in pochi mesi è diventato uno dei giocatori più apprezzati dal pubblico e da Ubeda. Trequartista di qualità, mezz'ala offensiva, il suo inizio col botto ha attirato l'attenzione di grandi club europei. In Italia oltre alla Fiorentina ci sono anche Como e Bologna, società attive nel contesto Sudamericano.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Sportitalia: “La Fiorentina mette nel mirino un talento del Boca. Concorrenza folta”
calciomercato
Sportitalia: “La Fiorentina mette nel mirino un talento del Boca. Concorrenza folta”
La Fiorentina segue un talentino del Boca Juniors. La concorrenza è però, molto alta
© RIPRODUZIONE RISERVATA