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Sportitalia: “La Fiorentina mette nel mirino un talento del Boca. Concorrenza folta”

Sportitalia: “La Fiorentina mette nel mirino un talento del Boca. Concorrenza folta” - immagine 1
La Fiorentina segue un talentino del Boca Juniors. La concorrenza è però, molto alta
Redazione VN

La Fiorentina guarda anche al mercato argentino. Secondo Sportitalia, Paratici starebbe seguendo Tomas Aranda. Il classe 2007 ha esordito quest'anno con il Boca, eppure in pochi mesi è diventato uno dei giocatori più apprezzati dal pubblico e da Ubeda. Trequartista di qualità, mezz'ala offensiva, il suo inizio col botto ha attirato l'attenzione di grandi club europei. In Italia oltre alla Fiorentina ci sono anche Como e Bologna, società attive nel contesto Sudamericano.

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