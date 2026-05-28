Clima delle grandi occasioni questa sera al Viola Park, dove la Fiorentina Primavera si gioca lo scudetto nella finale contro il Parma. Per l’appuntamento più importante della stagione non mancano volti noti del mondo viola presenti sugli spalti per sostenere la squadra.
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FOTO – Anche Martinelli e Semplici al fianco della Fiorentina Primavera
Martinelli e Leonardo Semplici presenti al Viola Park per sostenere la Fiorentina Primavera nella finale scudetto contro il Parma.
Tra gli ospiti avvistati ci sono infatti il portiere della prima squadra Tommaso Martinelli e l’ex tecnico viola Leonardo Semplici, arrivati al Viola Park per seguire da vicino la sfida dei ragazzi gigliati.
Di seguito le foto raccolte dai nostri inviati presenti sul posto.
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