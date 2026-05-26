Primavera, ds Avellino al Viola Park: nel mirino due giovani viola

Secondo quanto riportato da SportChannel24, il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello , era presente al Viola Park per assistere alla semifinale scudetto Primavera tra Fiorentina e Bologna.

Una visita che non sarebbe stata casuale. Il club irpino, infatti, starebbe seguendo con attenzione due giovani talenti viola in vista della prossima stagione. Tra questi c’è Eddy Kouadio; difensore già finito nel mirino dei biancoverdi durante il mercato di gennaio, ma anche Riccardo Braschi che, proprio quest'anno, ha trovato l'esordio in Serie A.