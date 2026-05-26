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Primavera, ds Avellino al Viola Park: nel mirino due giovani viola

Primavera, ds Avellino al Viola Park: nel mirino due giovani viola - immagine 1
Il ds dell’Avellino Aiello al Viola Park: nel mirino il difensore viola Eddy Kouadio, ma non solo, per la prossima stagione.
Redazione VN

Secondo quanto riportato da SportChannel24, il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, era presente al Viola Park per assistere alla semifinale scudetto Primavera tra Fiorentina e Bologna.

Una visita che non sarebbe stata casuale. Il club irpino, infatti, starebbe seguendo con attenzione due giovani talenti viola in vista della prossima stagione. Tra questi c’è Eddy Kouadio; difensore già finito nel mirino dei biancoverdi durante il mercato di gennaio, ma anche Riccardo Braschi che, proprio quest'anno, ha trovato l'esordio in Serie A.

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