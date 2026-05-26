Scudetto Primavera: giovedì la finale Fiorentina-Parma al Viola Park

Dopo il 2-0 inflitto dalla Fiorentina di Daniele Galloppa al Bologna, il Parma ha superato per 2-1 il Cesena nell'altra semifinale. Dunque la Primavera della Fiorentina giovedì sera al Viola Park affronterà nella finalissima scudetto i ducali del tecnico Nicola Corrent . L'appuntamento con la storia per Braschi e compagni è fissato, quindi, per il 28 maggio alle 20:30 , in un match importantissimo che rappresenta il coronamento di una grande stagione.

L'ultima avversaria

La formazione emiliana ha avuto la meglio su un Cesena mai domo grazie al rigore realizzato da Mikolajewski al 72'. I viola dovranno stare molto attenti a questo forte centravanti polacco, che ha deciso la semifinale con una doppietta (la prima rete era stata siglata al 28', sempre dal dischetto). Di Zamagni, invece, la rete dei romagnoli, arrivata al 55' per il momentaneo 1-1. Ricordiamo che Fiorentina e Parma erano arrivate a pari punti in classifica al termine della regular season.