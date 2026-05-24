I ragazzi di Daniele Galloppa firmano un'altra grandissima impresa, battendo 2-0 il Bologna nella semifinale giocata al Viola Park. Per i giovani giganti viola si tratta della seconda finale consecutiva in due anni, a conferma di un settore giovanile che si attesta ai vertici assoluti del calcio italiano.
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Galloppa: “Con la Sampdoria non c’è niente. Futuro? Faccio le mie valutazioni”
Nel post-partita, ai microfoni di Sportitalia, il tecnico Daniele Galloppa ha espresso tutta la sua gioia, lasciando però aperto più di uno spiraglio sui suoi progetti futuri a Firenze.
"Fatto qualcosa di straordinario, ora vogliamo il tricolore"—
L'analisi del match e l'orgoglio per un gruppo che non smette di stupire nelle parole dell'allenatore viola:
"Devo ancora realizzarlo, ma abbiamo fatto qualcosa di straordinario: due finali in due anni è difficile raggiungerle, adesso vogliamo portare lo scudetto a Firenze, i ragazzi sono stati incredibili. Mi aspettavo una pressione forte del Bologna nel primo tempo, ma ho detto ai ragazzi di star tranquilli. Siamo stati bravi a sfruttare le situazioni quando loro hanno allentato la pressione".
Il futuro e la smentita sulla Samp: "Faccio le mie valutazioni"—
A far rumore, però, sono anche le dichiarazioni sul suo futuro. Galloppa, dopo aver commentato un fortissimo abbraccio prima della gara con il direttore del settore giovanile Angeloni, ha spento le voci di mercato ma ha ammesso che il suo ciclo a Firenze potrebbe essere arrivato a un bivio:
"L'abbraccio con Angeloni? Ci siamo abbracciati forte con tutti, con lo staff, persone straordinarie che lavorano per noi. Sul mercato dico che non c'è niente tra me e la Sampdoria. Però sono sei anni che sono qui al Viola Park e sto facendo le mie valutazioni. Adesso è importante finire bene, per me, per questi ragazzi e per la Fiorentina: sono concentrato solo a portare il tricolore a Firenze".
Parole chiare: testa totale alla finalissima per cucirsi lo Scudetto sul petto, poi per Galloppa sarà tempo di sedersi al tavolo con la società e decidere il domani.
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