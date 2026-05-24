Galloppa: “Con la Sampdoria non c’è niente. Futuro? Faccio le mie valutazioni”

"Devo ancora realizzarlo, ma abbiamo fatto qualcosa di straordinario: due finali in due anni è difficile raggiungerle, adesso vogliamo portare lo scudetto a Firenze , i ragazzi sono stati incredibili. Mi aspettavo una pressione forte del Bologna nel primo tempo, ma ho detto ai ragazzi di star tranquilli. Siamo stati bravi a sfruttare le situazioni quando loro hanno allentato la pressione".

"L'abbraccio con Angeloni? Ci siamo abbracciati forte con tutti, con lo staff, persone straordinarie che lavorano per noi. Sul mercato dico che non c'è niente tra me e la Sampdoria. Però sono sei anni che sono qui al Viola Park e sto facendo le mie valutazioni. Adesso è importante finire bene, per me, per questi ragazzi e per la Fiorentina: sono concentrato solo a portare il tricolore a Firenze".