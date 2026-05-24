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VIDEO VN – Galloppa “Più consapevoli, giovedì vorrei il Viola Park pieno”
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Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa ha parlato al termine della semifinale Scudetto vinta contro il Bologna
Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa ha parlato al termine della semifinale Scudetto vinta contro il Bologna per 2-0 grazie alle reti di Braschi e Bertolini