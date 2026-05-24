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VIDEO VN – Galloppa “Più consapevoli, giovedì vorrei il Viola Park pieno”

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Stefano Fantoni
24 maggio

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa ha parlato al termine della semifinale Scudetto vinta contro il Bologna

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa ha parlato al termine della semifinale Scudetto vinta contro il Bologna per 2-0 grazie alle reti di Braschi e Bertolini