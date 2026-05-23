Galloppa, c’è la Sampdoria: contatti per portarlo sulla panchina blucerchiata

La Sampdoria è un cantiere aperto. Terminata la stagione con una salvezza in serie B arrivata con una giornata di anticipo. A Genova, sponda blucerchiata, come scrive l’edizione locale di Repubblica è “vacante anche la...

La Sampdoria è un cantiere aperto. Terminata la stagione con una salvezza in serie B arrivata con una giornata di anticipo. A Genova, sponda blucerchiata, come scrive l'edizione locale di Repubblica è "vacante anche la panchina". Con Attilio Lombardo che è stato molto chiaro: la decisione ultima sul suo futuro spetterà a lui.

In lista

E fra i nomi che potrebbero essere presi in considerazione per il ruolo di allenatore, condizionale d’obbligo per ora, ci sarebbe anche Daniele Galloppa. L’ex centrocampista di Siena e Parma, nel mirino anche di Empoli e Carrarese, adesso guida la formazione Primaveradella Fiorentina e sarebbe un esordiente (come accadde con Donati) in serie B. Si tratterebbe del debutto fra i professionisti del mister classe 1985, se si esclude la parentesi ad interim con la Fiorentina nel match di Conference League contro il Mainz.