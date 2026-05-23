Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la sfida tra Fiorentina e Atalanta:
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VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Vanoli ha dimostrato attaccamento. Da oggi si volta pagina”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Vanoli ha dimostrato attaccamento. Da oggi si volta pagina”
Il commento di Ernesto Poesio sulla pagine del Corriere Fiorentino a proposito di Vanoli e dell'ultima stagionale della Fiorentina
Finisce con un pareggio contro quel Palladino che, lo scorso anno di questi tempi, lasciava Firenze tra i cori di contestazione nonostante un sesto posto in classifica che a pensarci oggi appare un grande risultato. Finisce con un pareggio frutto di due errori da entrambe le parti. Ma il Franchi la stagione l'ha già buttata alle spalle, ringraziando Vanoli per il lavoro fatto, un allenatore che ha dimostrato attaccamento. La speranza è che Paratici e Ferrari sciolgano quanto prima il rebus panchina. Da oggi si volta pagina e inizia la ricostruzione.
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