La Gazzetta dello Sport analizza l'identikit di Fabio Grosso, allenatore che piace sia alla Fiorentina che al Bologna. L'attuale tecnico del Sassuolo ha un altro anno di contratto col club neroverde, ma Carnevali non farà sconti a nessuno.
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VIOLA NEWS news viola stampa Grosso, in tre su di lui. Gazzetta: “Rapporto solido con Paratici, perché piace”
La Gazzetta dello Sport
Grosso, in tre su di lui. Gazzetta: “Rapporto solido con Paratici, perché piace”
L'identikit di Fabio Grosso, allenatore che piace a Fiorentina e Bologna
Con un 4-3-3 di partenza Grosso piace perché ha espresso un calcio sicuro dopo un inizio difficile, perché a squadra costruita con senno ha risposto con l'intelligenza di chi ha raggiunto l'obiettivo anche infilando perle importanti. Grosso ci sa fare e questo ormai pare assodato. C'è il rapporto solido con Paratici dai tempi della Juventus ed è per questo che il suo nome è stato accostato alla Fiorentina e c'è anche che - in caso di addio di Vincenzo Italiano - il Bologna lo ha messo in testa alla lista. Piace anche al Napoli.
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