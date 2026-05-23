Grosso, in tre su di lui. Gazzetta: “Rapporto solido con Paratici, perché piace”

Con un 4-3-3 di partenza Grosso piace perché ha espresso un calcio sicuro dopo un inizio difficile, perché a squadra costruita con senno ha risposto con l'intelligenza di chi ha raggiunto l'obiettivo anche infilando perle importanti. Grosso ci sa fare e questo ormai pare assodato. C'è il rapporto solido con Paratici dai tempi della Juventus ed è per questo che il suo nome è stato accostato alla Fiorentina e c'è anche che - in caso di addio di Vincenzo Italiano - il Bologna lo ha messo in testa alla lista. Piace anche al Napoli.